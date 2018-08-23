В Минфине прокомментировали решение ЦБ приостановить закупку валюты

Решение Банка России приостановить закупку валюты в интересах Минфина не повлияет на выполнение плана закупок в рамках бюджетного правила. Об этом сообщил представитель министерства в ответ на запрос «Газеты.Ru».

«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что регулятор не будет закупать валюту для Минфина до конца сентября. Отмечалось, что решение было принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Решение о возобновлении закупок будет приниматься с учетом ситуации на рынке в сентябре.