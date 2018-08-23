В Credit Suisse прокомментировали сообщения о заморозке российских активов

Представитель швейцарского банка Credit Suisse Анна Секстон заявила, что российские активы, размещенные в банке, не были заморожены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Секстон, банк сотрудничает с международными регуляторами и поддерживает международные санкции, в том числе антироссийские. В связи с введением новых ограничений активы были реклассифицированы — они были переведены из активов под управлением в активы под хранением.

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Представитель Credit Suisse отметила, что это не означает заморозку.

Она также добавила, что клиенты банка, не попавшие под санкции, не пострадали от реклассификации.

«Это также не вылилось в какие-либо финансовые потери. Мы остаемся привержены (сотрудничеству) России и продолжаем следить за развитием ситуации», — подчеркнула Секстон.

Ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд.