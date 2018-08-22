В Госдуме отреагировали на заморозку российских счетов в Credit Suisse

Решение швейцарского банка Credit Suisse заморозить счета, связанные с Россией, — это удар по доллару и репутации финансовых институтов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что все крупнейшие банки в мире зависят от операции в долларах, в том числе и российские.

Реклама

«Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка», — сказал Аксаков.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

Ранее банк Credit Suisse сообщил, что во втором квартале этого года заморозил связанные с Россией счета на общую сумму в $5 млрд.