Россия начала массово скупать золото в ожидании санкций

Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию Международного валютного фонда.

Так, в июле ЦБ закупил 26,1 тонны золота — рекордный объем за последние девять месяцев.

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Агентство также отмечает, что в апреле и мае этого года ЦБ начал избавляться от американских бумаг, направляя средства на приобретение драгоценного металла. Как пишет Bloomberg, в связи с этим возникли слухи о том, что Россия таким образом хочет защититься на случай новых американских санкций.

Накануне сообщалось, что ЦБ возобновил покупку валюты для Минфина.