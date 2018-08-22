Путин назвал бессмысленными новые санкции США

Президент России Владимир Путин назвал контрпродуктивными и бессмысленными новые санкции США против России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает РИА «Новости».

«Что касается санкций, это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — отметил российский президент.

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США ранее объявили, что вводят новые антироссийские санкции — на этот раз из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Вашингтон обвинил в произошедшем российскую сторону, официальная Москва свою причастность опровергает.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США вводят санкции из желания сдержать Москву.