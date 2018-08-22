Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара на торгах в среду, 22 августа, поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа этого года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
В ходе торгов доллар вырос до 68,01 руб.
Ранее курс евро в ходе торгов превысил 78 рублей. Однако после этого евро поднялся до 79 рублей.
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22 августа США должны ввести санкции против России. Объявление о новых ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело к падению рубля примерно на 6%. «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции за тем, как биржевые спекулянты играют на «Новичке».
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