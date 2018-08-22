В МЭР не увидели признаков желания США прекратить политику протекционизма

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что в министерстве пока не видят сигналов к тому, что США готовы прекратить политику протекционизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя министерства, Штаты, напротив, продолжают «внутренние процедуры», которые позволят распространить меры защиты на другие отрасли, в первую очередь, на автомобили.

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При этом Медведков отметил, что неизвестно, будут ли реализованы достигнутые в конце июля торговые договоренности США и Евросоюза.

«Эффект от односторонних ограничительных мер будут чувствовать все без исключения, и Россия, и даже те, кто сумел договориться с американцами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Турция пожаловалась в ВТО на американские пошлины.