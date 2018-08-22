В Раде предупредили о фатальных последствиях прекращения торговли с Россией

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предупредил о последствиях прекращения торговых отношений с Россией. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам депутата, сейчас у Украины растет торговый оборот только с Россией, при этом торговый баланс растет каждый месяц, потому что свободная экономическая зона с Евросоюзом принесла украинской стороне только убытки.

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«Нам говорят: надо прервать торговые отношения с Россией. Давайте, прервите...Прерывание торговли с Россией чревато потерей лля нас еще примерно трети валового национального продукта», — подчеркнул Рабинович.

Ранее Рабинович прокомментировал намерение властей Украины разорвать транспортное сообщение с Россией.