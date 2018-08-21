В США отказали акционерам группы «Альфа» в иске к авторам компромата на Трампа

Верховный суд округа Колумбия в США отказал акционерам группы «Альфа» Михаилу Фридману, Герману Хану и Петру Авену в иске о клевете к авторам компромата на президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

В тексте иска против автора досье Кристофера Стила и подготовившей документ фирмы Orbis Business Intelligence Limited, в частности, говорится о том, что в досье содержатся глубоко вредящие репутации истцов обвинения в сотрудничестве с российскими властями с целью вмешательства в выборы в США.

Реклама

Дело было прекращено судом «с порицанием» истцов, из-за чего истцы не смогут подать аналогичный иск в будущем.

Ранее сообщалось, что владельцы Альфа-банка подали в суд на BuzzFeed за информацию в досье на президента США Дональда Трампа.