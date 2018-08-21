В ФРГ заинтересованы в развитии «Южного газового коридора»

Представитель правительства ФРГ заявил о заинтересованности немецкой стороны в строительстве альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, передает Reuters.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», — сказал представитель властей ФРГ.

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По его словам, возможность поставок газа в Европу не только из России, но также и из других регионов является частью стратегии Евросоюза по диверсификации. «Южный газовый коридор» должен будет перекачивать газ с азербайджанского месторождения в Турцию, после чего часть его направят по северной части Греции, через Албанию и Адриатической море, к Италии. Начало поставок азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров ожидается в 2020 году.

По словам представителя правительства ФРГ, Азербайджан является стратегически важной страной. Он также назвал возможной в будущем поставку газа из Туркмении, Ирана и Ирака.