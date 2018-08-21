Акции «Роснефти» выросли на 1,6% после рекомендации совета директоров по дивидендам

Акции «Роснефти» к закрытию торгов во вторник вечером выросли на 1,6% после рекомендации по выплатам дивидендов.

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам Общества.

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Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб.

С позиции инвесторов «Роснефть» действительно движется в правильном направлении, констатирует старший аналитик «Атон» Александр Корнилов.

«Компания в прошлом году приняла решение о повышении коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом дважды в год. С учетом очень сильной отчетности, чистой прибыли за полугодие, действительно, это очень высокая цифра по дивидендам», — отметил он.

«Наверно, уместно напомнить, что цифра по первому полугодию сопоставима с чистой прибылью компании за весь 2017 год. Поэтому, де-факто, акции компании «Роснефть» превращаются в интересный инструмент с точки зрения получения дивидендной доходности», — отметил эксперт.