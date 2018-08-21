МИД Германии заявил о необходимости аналога SWIFT для защиты от санкций США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости создать в ЕС аналог системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана, сообщает Sputnik Deutchland.

По словам Мааса, Европе нужна большая экономическая независимость и, возможно, ее собственная система Swift.

Реклама

Он отметил, что было бы правильно защитить европейские компании от санкций с юридической точки зрения.

«Поэтому крайне важно, чтобы мы укрепляли европейскую автономию, создавая каналы оплаты, которые независимы от США, создавая Европейский валютный фонд и создавая независимую систему Swift», — сказал Маас.

Ранее в Германии заявили о важности России как партнера в области международной торговли.