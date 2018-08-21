В Госдуму поступило более 100 поправок к проекту об изменениях пенсионной системы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

В Госдуму поступило более 100 поправок к правительственному законопроекту об изменениях пенсионной системы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

21 августа в Госдуме проходят «большие» парламентские слушания по пенсионной реформе.

Реклама

В ходе слушаний выступят руководители всех парламентских фракций, председателей профильных комитетов ГД, министра труда и социального развития Максима Топилина, руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздов, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

Слово должны сказать глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, а также руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.

Ключевые моменты заседания — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».