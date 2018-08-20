Турция планирует сотрудничать с Россией по процессу против США в ВТО

Власти Турции планируют наладить сотрудничество с рядом стран, в том числе и с Россией по процессу в отношении США во Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минторга страны.

«Мы предпринимаем необходимые шаги с целью защиты прав наших экспортеров. Наша страна начала процесс в ВТО по дополнительным пошлинам со стороны США по стали и алюминию. В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны ЕС), продолжим работу по защиты наших прав», — заявили в турецком минторге.

Ранее сообщалось, что Турция пожаловалась в ВТО на американские пошлины.