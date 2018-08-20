В Кремле предупредили о вреде всей международной торговле от санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США против России нанесут вред всей международной торговле, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле «с большим вниманием» изучили текст законопроекта о санкциях.

«Мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах реакции России на планирующиеся новые ограничительные действия.

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По словам Пескова, «подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле».

При этом призвал не забегать вперед в вопросе ответной реакции Кремля.

Ранее конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях‍.