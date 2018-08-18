Меркель о «Северном потоке-2»: Украина должна остаться транзитером газа

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Украина должна сохранить роль страны-транзитера газа даже после того, как будет запущен проект «Северный поток-2», передает РИА «Новости»

«В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска «Северного потока-2» Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу», — сказала Меркель.

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Она также назвала успешным тот факт, что переговорный процесс по данной теме удалось начать.

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Ранее глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что в Германии не собираются отказываться от «Северного потока-2» из-за США.