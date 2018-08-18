В Германии не собираются отказываться от «Северного потока-2» из-за США

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила, что страна не откажется от договоренностей в энергетической сфере из-за недовольства Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, Налес сделала данное утверждение в связи со строительством европейским консорциумом газопровода «Северный поток — 2».

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«Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться», — сказала Налес.

Она также отметила, что Германия осуществляет энергопоставки из многих стран, поэтому, по ее мнению, еще один газопровод не сделает страну зависимой от России.

Ранее сообщалось, что оператор получил все разрешения для строительства «Северного потока — 2» в России.