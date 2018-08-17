Курс евро поднялся до 77 рублей

Курс евро впервые с 13 августа подскакивал до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро расчетами «завтра» рос на 86 копеек — до 76,95 рубля. Курс доллара поднимался на 59 копеек — до 67,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Ранее сообщалось, что восстановление рубля продлилось недолго: национальная валюта снова слабеет. Курс доллара может перейти отметку 70 рублей уже 22 августа, считают эксперты.

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