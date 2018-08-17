«Аэрофлот» получил в эксплуатацию 46-й и 47-й Sukhoi Superjet 100

«Аэрофлот» сообщил, что получил в эксплуатацию сразу два самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

46-му присвоили бортовой номер RA-89114 и имя советского лётчика-испытателя, Героя СССР Валерия Павловича Чкалова.

47-му SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89109 и имя русского живописца Василия Верещагина.

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Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 эксплуатируемые «Аэрофлотом» имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Они выйдут на рейсы в ближайшие недели.

«Аэрофлот», осознавая всю важность поддержки российского производителя авиатехники и являясь является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100, в ближайшее время пополнит свой самолетный парк ещё тремя новыми SSJ100.

Таким образом, общее число SSJ100 в парке «Аэрофлота» достигнет 50.