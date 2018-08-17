РСПП: изъятие «сверхприбылей» сделает невозможным исполнение майского указа

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у металлургических и химических компаний. Об этом говорится в заявлении РСПП.

Члены комитета РСПП по налоговой политике отметили, что предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

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Среди последствий возможного усиления нагрузки в РСПП указали на сокращение инвестиционных и социальных программ.

«Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности. Реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний. Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность ..., сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли, что, в конечном итоге, приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», — говорится в заявлении.

Ранее помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов объяснил свою идею изъять «сверхдоходы».