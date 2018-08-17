ЦБ отозвал лицензию у «Московского вексельного банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у у банка «Московский Вексельный Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов.

«В результате систематического проведения АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества», — говорится в сообщении.

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Согласно данным отчетности, по величине активов на кредитная организация занимала 419 место в банковской системе Российской Федерации.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра».