Производители колбас попросили правительство помочь в повышении цен

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети в регулировании ценообразования, пишут «Ведомости».

По данным издания, производители колбас и других мясных полуфабрикатов терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья, в то время как торговые сети не спешат повышать цены на продукцию. Мясники попросили оказать влияние на продавцов, а также отрегулировать ценообразование мясного сырья путем «восстановления конкурентной среды».

Реклама

Как отмечается, исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина подтвердила, что письмо является подлинным. Также стало известно, что письмо уже было получено в аппарате вице-премьера. По словам представителя Гордеева, в ближайшее он отдаст поручение разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил уточнить понятие «колбаса».