Трамп рассказал о торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин не смог предложить Вашингтону приемлемых условий для заключения торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в настоящее время переговоры между США и КНР продолжаются.

Он также добавил, что не станет заключать с Китаем торгую сделку, пока ее условия не будет «хорошими» для США.

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Ранее сообщалось, что США опубликовали новый список облагаемых дополнительными пошлинами товаров из КНР.

Как отмечалось, список содержит товары с объемом поставок на $16 млрд в год.