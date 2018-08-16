США пригрозили Турции новыми санкциями

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Глава минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден, передает РИА «Новости».

«Глава минфина Стивен Мнучен заявил, что США подготовили дополнительные санкции, если Турция откажется освободить американского пастора», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора.

15 августа истек срок ультиматума Белого дома, который ранее заявил, что в случае если пастор не будет освобожден, Турцию ожидают новые санкции. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.