Макрон и Эрдоган обсудили двусторонние инвестиции

Президент Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ходе переговоров лидеры обсудили экономические двусторонние отношения.

Как отмечается, Макрон и Эрдоган подчеркнули важность развития торгово-экономических связей.

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При этом лидеры также обсудили двусторонние инвестиции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция введет запрет на ввоз электроники из США.

По его словам, новый запрет выражает «твердую политическую позицию».