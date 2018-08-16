Порошенко и Меркель обсудили «Северный поток — 2»
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
По данным агентства, в ходе переговоров стороны обсудили реализацию газопровода «Северного потока — 2».
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Как отмечается, лидеры также поговорили о ситуации в Донбассе и усилия по обеспечению прогресса в мирном урегулировании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Германии должны сами принять решение об участии в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
По его словам, немецким властям будет «сложно» принять решение.