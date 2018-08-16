В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая

Заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь возглавит делегацию, которая отправится в США во второй половине августа для продолжения торговых переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление минкоммерции КНР.

В минкоммерции отметили, что переговоры пройдут по инициативе американской стороны. Делегацию США возглавит Дэвид Малпасс, который занимает должность заместителя министра финансов по международным делам.

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В заявлении китайского торгового ведомства подчеркивается, что Китай не согласится на односторонние экономические меры, однако приветствует диалог по вопросам торговли.

Ранее сообщалось, что Китай введет пошлины на товары США объемом в $16 млрд. Это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт.