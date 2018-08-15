Белый дом прокомментировал ответные меры Турции

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США считают ошибкой введение Турцией пошлин на американские товары в ответ на повышение тарифов. Об этом сообщает Fox News.

По ее словам, пошлины со стороны Турции вызывают сожаление.

Она также добавила, что данный шаг Турции является «возмездием».

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Сандерс подчеркнула, что введение пошлин США на сталь и алюминий в отношении Анкары не было связано с ситуацией вокруг американского пастора Эндрю Брансона.

Ранее сообщалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США.

10 августа США объявили о двукратном повышении пошли на сталь и алюминий из Турции.