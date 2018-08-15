В Орловской области зафиксировали вспышку АЧС

Россельхознадзор обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Орловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, на территории Ливенского района Орловской области была зарегистрирована африканская чума свиней.

Как отмечается, Россельхознадзор организовал внеплановую проверку предприятия, в котором была зарегистрирована АЧС.

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При этом в настоящее время на месте работают специалисты госветслужбы Орловской области.

Ранее сообщалось, что в России ущерб от АЧС за последние 10 лет составил 5 млрд рублей.

Как отмечалось, распространение вируса остановить пока не удалось.