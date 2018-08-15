Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд
Катар планирует инвестировать в экономику Турции $15 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По данным агентства, об этом заявил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе встречи с Эрдоганом.
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Как отмечается, встреча президента Турции и эмира Катара прошла 15 августа в Анкаре.
При этом на встрече Тамим бин Хамад Аль Тани и Эрдоган также подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию двухсторонних отношений.
Ранее сообщалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США.