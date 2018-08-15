Трамп: США были построены благодаря пошлинам

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что США были построены «благодаря пошлинам».

По его словам, новые пошлины приведут США к «великим торговым сделкам».

Он также добавил, что унаследовал «ужасно несправедливые» торговые соглашения, когда стал президентом США.

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Трамп подчеркнул, что США не должны позволять другим странам «красть свои богатства».

Ранее СМИ сообщили, что CША получили $1,4 млрд от сбора пошлин на сталь и алюминий.

Как отмечалось, в конгрессе США считают, что в конце 2018 года общая прибыль от введенных пошлин составит $7,5 млрд.