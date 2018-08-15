В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard‍

Крымский Генбанк перестал обслуживать выпущенные им ранее карты платежных систем Visa и MasterCard, передает РИА «Новости».

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Visa, это произошло в связи с санкциями США.

«В соответствии с санкциями, введенными США 19 декабря 2014 года, Visa не может оказывать услуги и предлагать свои продукты на территории Крыма», — сообщили в пресс-службе.

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Генбанк закончил процесс замены ранее выпущенных карт Visa и MasterCard 14 августа 2018 года. С этого дня карты, которые не были заменены, не обслуживаются, сообщили в Генбанке

Ранее «Газета.Ru» писала, что объявление американцами новых санкций против России заставляет рассматривать самые худшие сценарии.