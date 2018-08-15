Минск подтвердил обсуждение ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России

Минск ведет переговоры с Москвой по вопросу возможного ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов из России, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Василий Матюшевский.

«Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры», — сказал Матюшевский.

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По выразил мнение, что в ближайшее время до общественности будет доведено, о чем договорились стороны.

При этом, по его словам, «нет никакой угрозы».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Также отмечалось, что Москва намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей.