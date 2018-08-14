Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

На сайте конгресса США опубликован текст законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России.

Проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов. Также санкции ограничат американские инвестиции на российском рынке.

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Документ составил сенатор-демократ Роберт Менендес, соавторами выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн. Авторы законопроекта также подчеркнули, что существует необходимость борьбы с «российской дезинформацией» с помощью создания специального национального центра. Разработчики новых ограничительных экономических добавили, что если Россия прекратит кибератаки, а также изменит политику в Сирии и на Украине, то США снимут санкции.

Ранее проект закона о новых санкциях против России был внесен в конгресс США.