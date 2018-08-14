Оператор получил все разрешения для строительства «Северного потока — 2» в России

Компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения для строительства российского участка магистрального газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте компании.

«Все разрешения для строительства российского участка газопровода «Северный поток‑2» получены», — говорится в сообщении компании.

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Также отмечается, что строительство участка газопровода длиной в 114 км по дну российского территориального моря начнется в соответствии с графиком в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в компании Nord Stream 2 AG рассчитывают согласовать маршрут «Северного потока — 2» с властями Дании. Представитель компании отметила, что газопровод пойдет по альтернативному маршруту, если датские власти откажут согласовать строительство «Северного потока — 2».

Также ранее сообщалось, что Nord Stream 2 подала заявку на маршрут «Северного потока — 2» в обход территориальных вод Дании.