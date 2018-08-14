Компания «Натали Турс» отозвала объявление о приостановке деятельности

Туристическая компания «Натали Турс» удалила со своего сайта объявление о приостановке операционной деятельности.

Теперь на сайте «Натали Турс» опубликовано сообщение о том, что компания приостановила продажу.

«Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля по 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее на сайте было опубликовано объявление о приостановке деятельности. Позднее директор «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания продолжит свою работу, а информация на сайте будет скорректирована.