Володин не исключил отмены государственных пенсий в России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой опубликовало ИА FreeVolgaNews.

Отвечая на вопрос одной из жительниц района о пенсионной реформе, спикер отметил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.

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«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — подчеркнул Володин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил изменение пенсионной системы в стране с горьким лекарством.