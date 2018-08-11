Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру. Об этом сообщает Reuters.
По имеющейся информации, данный призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой в последнее время падает на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с Соединенными Штатами.
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Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что США сделали выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Турции предупредил США о необходимости искать новых союзников.