Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру. Об этом сообщает Reuters.

По имеющейся информации, данный призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой в последнее время падает на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с Соединенными Штатами.

Реклама

Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что США сделали выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Турции предупредил США о необходимости искать новых союзников.