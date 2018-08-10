ЦБ не ожидает сильного разгона инфляции из-за засухи в регионах России

Засуха в некоторых российских регионах не окажет чрезмерного давления на инфляцию. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Засуха в нескольких регионах не окажет чрезмерного проинфляционного влияния. Это связано, с одной стороны, с тем, что объем урожая все же ожидается на уровне, близком к среднему за последние пять лет. С другой стороны, высокие запасы зерна от предыдущих урожайных лет будут сдерживать возможный рост цен на продовольствие даже на фоне более низкого урожая 2018 года», — пояснили в Центробанке.

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Также регулятор подчеркнул, что ценовое давление со стороны мировых рынков будет умеренным.

Ранее в МЭР сообщили, что снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу является основным риском для продовольственной инфляции в России.