Путин обсудил с Совбезом возможные новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности возможные новые антироссийские санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений», — сказал Песков.

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Он также отметил, что во время обсуждения была подчеркнута полная нелегитимность подобных действий в рамках международного права.

Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов сообщил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.