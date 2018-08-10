РССП ожидает массовый уход инвесторов из-за предложения помощника президента

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует массовый уход инвесторов с российского рынка из-за предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургов более 500 млрд руб. Об этом сообщается на сайте союза.

«Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка», — заявили в РСПП.

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Отмечается, что меры по госрегулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития самого производства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли.

Как стало известно, помощник президента Андрей Белоусов в письме Путину предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности.