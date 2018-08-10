Новая Зеландия отказалась от использования одноразовых пластиковых пакетов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна прекратит использовать одноразовые пластиковые пакеты. Об этом сообщает телеканал 1 News.

«Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых в итоге загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской жизни, и все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса», — сказала Ардерн.

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В свою очередь помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж подчеркнула, что правительство поможет ритейлерам перейти на другой вид упаковки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска.

Отмечается, что она ушла в отпуск по материнству шесть недель назад после рождения дочери. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.