Помпео и глава МИД Мексики обсудили договор НАФТА

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Стороны обсудили потребность в больших инвестициях в Центральную Америку», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Помпео и Видегарай также обсудили переговоры об изменении соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

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При этом стороны подчеркнули важность сокращения незаконной миграции через Мексику.

Ранее СМИ сообщили, что представители США и Мексики начали переговоры по НАФТА без Канады.

Как отмечалось, Вашингтон намерен заключить соглашение по НАФТА сначала с Мексикой.