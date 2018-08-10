Помпео и глава МИД Мексики обсудили договор НАФТА
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«Стороны обсудили потребность в больших инвестициях в Центральную Америку», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Помпео и Видегарай также обсудили переговоры об изменении соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
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При этом стороны подчеркнули важность сокращения незаконной миграции через Мексику.
Ранее СМИ сообщили, что представители США и Мексики начали переговоры по НАФТА без Канады.
Как отмечалось, Вашингтон намерен заключить соглашение по НАФТА сначала с Мексикой.