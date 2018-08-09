Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,05% и составил 25 596,61 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,11% и составил 2860,71 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,37% и составил 7917,23 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.

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