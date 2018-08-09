Силуанов рассказал о ситуации на российском финансовом рынке

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о ситуации на российских рынках, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы минфина, текущая волатильность на российском финансовом рынке может быть связана как с новостями о новых санкциях против России, так и с ситуацией на развивающихся рынках.

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Также Силуанов подчеркнул, что Правительство России и ЦБ осуществляют мониторинг ситуации на рынках и обладают всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

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