В Совфеде не поддержали предложение по запрету продажи алкоголя на открытых полках

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко заявил, что предложение продавать алкоголь в продуктовых магазинах только в закрытых шкафах ничего не даст для борьбы с алкоголизмом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я в этой инициативе смысла не вижу, поскольку любые запретительные меры, как правило, не имеют позитивного эффекта. Мы это уже проходили в 80-х годах прошлого века по время развернутой в СССР кампании по алкоголю, когда были вырублены виноградники», — сказал Тимченко.

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Он также отметил, что продажа алкогольных напитков в закрытых шкафах это не самая эффективная мера в борьбе с алкоголизмом.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках.