В МИД назвали деструктивным курс США на слом ядерной сделки с Ираном

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что курс Вашингтона на слом ядерной сделки с Ираном является деструктивным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Взятый Вашингтоном курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана и восстановление полномасштабного санкционного давления на это государство является абсолютно деструктивным», — сказала Захарова.

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Она также добавила, что восстановление санкций США против Ирана будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американские санкции против Ирана начали работать до их официального вступления в силу.