Еврокомиссия приняла к сведению новые антироссийские санкции США

Представитель исполнительной коллегии Евросоюза Мина Андреева заявила, что Еврокомиссия приняла к сведению решение США ввести новые санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению сообщение о санкциях администрации США в отношении России», — сказала Андреева.

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Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов сообщил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.

Сенатор отметил, что Россия уже начинает торговать с Китаем и Ираном, используя национальную валюту, а на уровне БРИКС сформирован целый пул резервных национальных валют. По словам парламентария, это и является самым мощным раздражителем для США.