NYPost: в США хотят забрать контроль над китайской недвижимостью

Из-за торговой войны США с Китаем администрация американского президента Дональда Трампа по соображениям национальной безопасности готовится захватить контрольный пакет акций в здании Нью-Йорка, который принадлежит китайскому конгломерату, сообщает New York Post.

Речь идет о здании в Нью-Йорке 850 Third Avenue. Им владеет китайская компания NHA, которая находится под пристальным вниманием органов США. По словам источников, это связано с проблемой национальной безопасности США.

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«Это [решение] исходит из Белого дома», — сказал источник.

В частности, как пишет New York Post, 17-й участок полиции Нью-Йорка расположен на первом этаже с южной стороны этого здания. Полицейские из этого участка, время от времени, обеспечивают защиту небоскреба Trump Tower, говорится в материале.

Кроме того, источники предположили, что 58-летнее здание будет помещено в доверительное управление, и в конечном итоге продано.