В Совфеде пообещали ответить на новые санкции США

Член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введение новых санкций со стороны США «вполне реально». Об этом он сообщил корреспонденту «Газеты.Ru».

Он отметил, что дело Скрипалей «развивает новую традицию».

«Как с вмешательством в выборы. То есть мотив может быть любой, даже самый абсурдный. Даже лучше, если абсурдный. Так как тогда не нужно ничего доказывать», — сказал Морозов.

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По его словам, Россия не может «гарантировать неприменение химического оружия», так как никто не может дать гарантий по поводу того, что не делал и не намерен делать.

«Разумеется будет ответ. Какой? Говорить сейчас трудно. Но санкционные войны по закону жанра всегда предполагают ответные действия — симметричный или ассиметричные», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго анализируют законопроект о возможных новых антироссийских санкциях.